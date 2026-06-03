Сын бывшего премьер-министра Кыргызстана попал в СИЗО Алматы
Сегодня 2026, 21:46
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Сегодня 2026, 21:46Сегодня 2026, 21:46
82Фото: Иллюстртивное фото.
Сын бывшего премьер-министра Кыргызстана У.У. находится в СИЗО-18 Алматы. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Сводка АКИpress».
По предварительным данным, вместе с ним по делу проходят еще двое граждан Кыргызстана Е.Ж. и А.Н., а также гражданин Казахстана Б.А.
Как пишет АКИpress, фигуранты подозреваются в организации незаконной предпринимательской деятельности, совершенной преступной группой, а также в создании транснациональной организованной группы либо руководстве ею.
По информации источников издания, специалист Департамента государственных доходов Алматы оценил сумму ущерба в 26 млн тенге.
Расследование продолжается.
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