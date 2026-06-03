Коран XII века из Казахстана помогут восстановить специалисты из Турции
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Казахстан и Турция договорились о сотрудничестве в реставрации уникального Корана XII века, который хранится в фондах Национальной библиотеки Республики Казахстан.
В Алматы состоялась встреча представителей Национальной библиотеки РК с президентом Института рукописей Турции Жошкуном Йылмазом. Стороны обсудили вопросы сохранения и восстановления древней рукописи Корана XII века, а также обменялись опытом в сфере изучения и консервации письменного наследия.
Особое внимание участники встречи уделили сохранению памятников тюркско-исламской цивилизации. Турецкая сторона представила свои наработки в области реставрации старинных рукописей и их научного исследования.
В рамках мероприятия была организована выставка редких и ценных письменных памятников из фондов Национальной библиотеки.
По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять сотрудничество в сфере сохранения историко-культурного наследия. Также достигнута договоренность о привлечении турецких специалистов к дальнейшим работам по реставрации рукописных памятников.
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