Аким области Берик Уали ознакомился с ходом работ по восстановлению системы питьевого водоснабжения в селе Кенгирбай би Абайского района, передаёт BAQ.KZ.

В сельском округе Кенгирбай би проживает около тысячи человек. Общая протяжённость водопроводных труб в населённом пункте составляет 9,4 километра, из них трубы диаметром 110 мм — 7,6 км. На сегодняшний день проложено уже 4,9 км. Также ведётся прокладка труб диаметром 25 мм протяжённостью 1,8 км к жилым домам. Кроме того, бетонируется площадка резервуара и устанавливаются 10 колодцев. Для обеспечения чистой питьевой водой пробурены две скважины глубиной 45 метров, состав воды исследован в лаборатории.

После реализации проекта централизованным водоснабжением будут обеспечены 148 домов и 4 административных здания села. На текущий момент выполнено около 30% строительных работ.

Во время осмотра объекта аким области подчеркнул, что обеспечение питьевой водой напрямую влияет на качество жизни жителей и поручил подрядчикам завершить проект качественно и в установленный срок.