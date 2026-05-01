Трамп не доволен предложенными Ираном условиями
По словам Трампа, иранская власть "раздроблена".
Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен последним предложением Ирана по урегулированию конфликта и усомнился в способности Тегерана прийти к соглашению, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.
Как рассказал американский лидер журналистам в Белом доме, в руководстве Ирана наблюдается "серьезный разлад".
"Они хотят заключить сделку, - отметил Трамп. - Но меня это не устраивает", - заявил он, комментируя последние предложения со стороны Иран.
При этом президент США не уточнил, какие именно положения документа вызывают у него возражения, однако выразил сомнение в том, что иранские власти в принципе способны согласиться на окончательное урегулирование.
"Они добились определенного прогресса, но я не уверен, что они когда-либо придут к результату", - сказал он.
По словам Трампа, иранская власть "раздроблена" и состоит из нескольких конкурирующих групп.
"Это две-три группы, возможно четыре, и это очень разобщенное руководство. При этом все хотят заключить сделку, но у них полный беспорядок", - добавил он.