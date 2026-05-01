Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 2 мая. Ожидаются туман, дожди с грозами, на севере заморозки, усилится ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью небольшой дождь, гроза. Ветер западный ночью порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке дождь, гроза, на юге небольшой дождь, гроза. Ветер западный на севере, востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 1 градус. В Кокшетау ночью дождь, гроза. Ветер западный порывы 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, шквал. Ветер западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. Ночью на западе заморозки 2 градуса. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью дождь, гроза, шквал. Ветер западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с.

В Костанайской области на севере дождь, днем гроза. На западе, юге туман. Ветер западный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 2 градуса.

В Павлодарской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15–20 м/с, днем на западе, севере порывы 23 м/с. На севере, западе, востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 15–20 м/с.

В Карагандинской области ветер северо-западный на севере, западе, юге порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется, на севере, западе ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ветер северо-западный ночью порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге порывы 15 м/с. На востоке ожидается высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на западе, севере дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре порывы 15–20 м/с. На востоке, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, востоке, юге, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Алматы днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. В Конаеве ветер юго-западный временами порывы 18 м/с.

В области Жетысу в горных районах небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке порывы 15–20 м/с, ночью временами 25 м/с. На западе, севере ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на западе, юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15–20 м/с, порывы 23 м/с. В центре сохраняется, на западе, севере ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе кратковременный дождь, гроза, град.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах дождь, гроза, шквал, утром и днем в горных районах сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Шымкенте утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15–20 м/с. В Туркестане утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем в центре, на востоке дождь, гроза. На востоке, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на северо-западе небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ночью на северо-востоке заморозки 2 градуса. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ночью на севере, востоке заморозки 1 градус. В Уральске ночью и утром туман. Ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Мангистауской области днем на юге, в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре порывы 15–20 м/с.

В Атырауской области днем на севере, западе дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере, западе порывы 15–20 м/с.