Виктор Друзин завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
В Сиане (Китай) стартовал этап Кубка мира по артистическому плаванию.
Вчера 2026, 23:34
Фото: НОК РК
В первый соревновательный день Виктор Друзин принес сборной Казахстана бронзовую медаль, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен в индивидуальных соревнованиях (техническая программа) набрал 232.5350 балла и занял третье место.
В этом же виде программы Алдияр Рамазанов остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым.
Победу одержал представитель Великобритании Ранджуо Томблин - 245.6850 балла. Второе место занял китаец Муе Го - 245.2684.
Отметим, что турнир продлится до 3 мая.