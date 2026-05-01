Виктор Друзин завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

В первый соревновательный день Виктор Друзин принес сборной Казахстана бронзовую медаль, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен в индивидуальных соревнованиях (техническая программа) набрал 232.5350 балла и занял третье место.

В этом же виде программы Алдияр Рамазанов остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым.

Победу одержал представитель Великобритании Ранджуо Томблин - 245.6850 балла. Второе место занял китаец Муе Го - 245.2684.

Отметим, что турнир продлится до 3 мая.