Астана готовит масштабный международный диалог — второй Astana Think Tank Forum пройдет 15–16 октября 2025 года в столице Казахстана и соберет ведущих мировых экспертов, политиков и лидеров мнений для обсуждения путей восстановления доверия к международной системе и перехода от глобальной поляризации к партнерству, передает BAQ.KZ.

Под эгидой Международного форума Астана (AIF) и при поддержке Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК форум станет ключевой площадкой для обмена практическими рекомендациями по укреплению стабильности и сотрудничества в мире.

К слову, в рамках девяти тематических сессий участники обсудят перспективы многостороннего сотрудничества в условиях соперничества ведущих держав, трансформацию архитектуры безопасности, вопросы ядерного разоружения и нераспространения, а также роль Центральной Азии в новой геополитической реальности. Особое внимание будет уделено влиянию ситуации в Афганистане на регион, инвестициям в эпоху фрагментации глобальных рынков, развитию торгово-транспортных коридоров Евразии, этическим вызовам искусственного интеллекта, а также последствиям климатических изменений и водных проблем для демографических процессов и миграции.

Отметим, Astana Think Tank Forum продолжает укреплять статус авторитетной международной экспертной платформы — в прошлом году мероприятие собрало 45 специалистов из 22 стран, а в 2025-м ожидается еще более широкое участие. Форум направлен на создание инклюзивных и долгосрочных форматов взаимодействия, способствующих укреплению доверия и партнерства в международных отношениях, а также на развитие роли Казахстана как ответственной и активной "средней державы" в глобальной политике.

Информация о форуме размещена на сайте AIF – astanainternationalforum.org.