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15 человек погибли при крушении туристического катера у берегов Вьетнама

На борту находились 32 туриста из Индии и члены экипажа, поисково-спасательная операция завершена.

11 Июля 2026, 17:36
АВТОР
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Pixabay.com 11 Июля 2026, 17:36
11 Июля 2026, 17:36
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Фото: Pixabay.com

У берегов острова Фукуок на юге Вьетнама перевернулся скоростной катер с туристами. В результате происшествия погибли 15 человек, сообщает VnExpress.

По данным экстренных служб, на борту находились 32 туриста из Индии, а также четыре члена экипажа и обслуживающего персонала. Спасателям удалось эвакуировать 21 человека и доставить их на берег.

По предварительной информации, катер следовал в порт Антхой, когда неожиданно вышел из строя и перевернулся. Все находившиеся на борту оказались в воде.

К поисково-спасательной операции были привлечены экстренные службы и местные жители. Один из участников спасательной операции рассказал, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри перевернувшегося судна, что значительно осложнило спасение.

Власти Вьетнама начали расследование причин крушения катера.

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