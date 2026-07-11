15 человек погибли при крушении туристического катера у берегов Вьетнама
На борту находились 32 туриста из Индии и члены экипажа, поисково-спасательная операция завершена.
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У берегов острова Фукуок на юге Вьетнама перевернулся скоростной катер с туристами. В результате происшествия погибли 15 человек, сообщает VnExpress.
По данным экстренных служб, на борту находились 32 туриста из Индии, а также четыре члена экипажа и обслуживающего персонала. Спасателям удалось эвакуировать 21 человека и доставить их на берег.
По предварительной информации, катер следовал в порт Антхой, когда неожиданно вышел из строя и перевернулся. Все находившиеся на борту оказались в воде.
К поисково-спасательной операции были привлечены экстренные службы и местные жители. Один из участников спасательной операции рассказал, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри перевернувшегося судна, что значительно осложнило спасение.
Власти Вьетнама начали расследование причин крушения катера.
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