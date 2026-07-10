Штормовое предупреждение объявили на 11 июля

На 11 июля синоптики объявили штормовое предупреждение в столице и во всех областях Казахстана. В стране ожидаются дожди, грозы, местами сильные, град, шквал, туман, пыльная буря, в ряде регионов жара до 40-46 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем сильная жара 35-37 градусов.

В Акмолинской области днем на севере и востоке кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов, на западе и юге очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем кратковременный дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе и юге туман. В Петропавловске днем кратковременный дождь и гроза.

В Костанайской области на западе и севере кратковременный дождь и гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на западе и севере 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов, на юге очень сильная жара 40 градусов. В Костанае днем сильная жара 35-37 градусов.

В Павлодарской области ночью на севере небольшой дождь и гроза, днем на западе, юге и востоке дождь и гроза. Ветер северный, днем на западе, юге и востоке 15-20 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая, на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь и гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области днем ветер северо-восточный, на востоке и юге порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На востоке ожидается высокая, на севере и западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем ветер северо-восточный, на востоке порывы 15 м/с. Днем очень сильная жара 40-41 градус. В Жезказгане днем сильная жара 36-39 градусов.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке и юге 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На севере и юге ожидается высокая, на северо-западе, юго-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем на севере кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге и в центре 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На юго-западе и в центре ожидается высокая, на севере и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов, на севере и в центре очень сильная жара 40-42 градуса. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днем сильная жара 35-37 градусов. В горах Иле Алатау днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на востоке и севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара 35-39 градусов.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара 38-42 градуса. На востоке сохраняется высокая, на западе и севере — чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем сильная жара 38-40 градусов.

В Туркестанской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. На западе и севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-43 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге и в центре — чрезвычайная. В Шымкенте ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-43 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на юге и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем на юге и в центре 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-43 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на юго-востоке — чрезвычайная. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем на севере небольшой дождь и гроза, на западе и в центре дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-восточный, северный, на юге, западе и в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов, на юго-востоке очень сильная жара 40-42 градуса. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью дождь и гроза, днем небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов.

В Атырауской области утром и днем на западе, севере и востоке кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на востоке порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов, на востоке очень сильная жара 40-42 градуса. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара 35-38 градусов.

В Мангистауской области на севере, востоке и юге кратковременный дождь и гроза. Днем очень сильная жара 43-46 градусов. На северо-востоке и в центре ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На западе ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем сильная жара 35 градусов.