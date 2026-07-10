Серьезная заявка – «Әділет» представила самый большой список кандидатов в депутаты Курултая

Партия «Әділет» утвердила партийный список кандидатов в депутаты Курултая. В список вошли 186 человек, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее решение было принято на III внеочередном съезде партии. Как отметили участники съезда, список сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В партийный список вошли представители различных сфер – общественные деятели, эксперты, предприниматели, специалисты, представители регионов и различных профессиональных сообществ.

Представляя список, в партии отметили, что кандидаты будут представлять программу партии «Әділет» в Курултае и участвовать в реализации обозначенных в ней направлений.

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