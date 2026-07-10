Казахстанцев предупредили об опасной жаре до +46 градусов

Казахстан готовится к новой волне аномальной жары. По данным синоптиков, с 11 июля сразу в нескольких регионах страны ожидается повышение температуры до +40…+46 градусов, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

Первыми под воздействие экстремальной жары попадут Акмолинская, Актюбинская, Атырауская и Костанайская области, где уже 11 июля воздух местами прогреется до +40…+42 градусов. В эти же дни очень жаркая погода установится в области Улытау, а также на севере и в центральной части Алматинской области и области Жетысу.

С 12 июля зона сильной жары расширится. В Конаеве температура воздуха достигнет +40…+42 градусов, аналогичная погода ожидается по всей Алматинской области и области Жетысу. На юге Кызылординской области столбики термометров поднимутся до +45 градусов, а на юге Карагандинской области прогнозируется жара до +40 градусов.

Самая высокая температура ожидается в Мангистауской области, где с 11 по 17 июля воздух будет раскаляться до +43…+46 градусов. До +45…+46 градусов синоптики также прогнозируют 16 июля в Туркестанской области, а в Жамбылской области 15–16 июля температура достигнет +43…+44 градусов.

Периодически очень сильная жара сохранится и в Атырауской и Западно-Казахстанской областях, где в отдельные дни температура также превысит отметку +40 градусов.

В связи с экстремальной погодой синоптики рекомендуют жителям избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать питьевой режим, пользоваться головными уборами и с особым вниманием относиться к детям, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.