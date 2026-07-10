В Туркестанской области продолжается реализация проектов по развитию водной инфраструктуры. В рамках поручения Президента по внедрению водосберегающих технологий и модернизации гидротехнических сооружений в регионе ведется строительство нового водохранилища «Байдибек ата», передает BAQ.KZ.

Ход работ в ходе рабочей поездки в Байдибекский район проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он ознакомился со строительством объекта и поручил ответственным службам обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ.

Стоимость проекта составляет 15,7 млрд тенге. Строительство ведет ТОО «МК Технострой сервис».

Новое водохранилище разместится на площади 680 гектаров, а его вместимость составит 67 млн кубометров воды. Источником наполнения станет река Боген.

После ввода объекта в эксплуатацию регулярным поливным водоснабжением будут обеспечены 9,7 тыс. гектаров орошаемых земель.

Как отметили в акимате, водохранилище будет выполнять сразу несколько важных функций. Оно позволит предотвращать весенние паводки, накапливать избыточную воду для использования в поливной сезон, а также направлять ее для наполнения водохранилища «Боген».

В настоящее время все водохранилища Туркестанской области работают в штатном режиме, а реализация новых гидротехнических объектов находится на постоянном контроле региональных властей.

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