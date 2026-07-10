В Туркестанской области новое водохранилище за 15,7 млрд тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области продолжается реализация проектов по развитию водной инфраструктуры. В рамках поручения Президента по внедрению водосберегающих технологий и модернизации гидротехнических сооружений в регионе ведется строительство нового водохранилища «Байдибек ата», передает BAQ.KZ.
Ход работ в ходе рабочей поездки в Байдибекский район проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он ознакомился со строительством объекта и поручил ответственным службам обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ.
Стоимость проекта составляет 15,7 млрд тенге. Строительство ведет ТОО «МК Технострой сервис».
Новое водохранилище разместится на площади 680 гектаров, а его вместимость составит 67 млн кубометров воды. Источником наполнения станет река Боген.
После ввода объекта в эксплуатацию регулярным поливным водоснабжением будут обеспечены 9,7 тыс. гектаров орошаемых земель.
Как отметили в акимате, водохранилище будет выполнять сразу несколько важных функций. Оно позволит предотвращать весенние паводки, накапливать избыточную воду для использования в поливной сезон, а также направлять ее для наполнения водохранилища «Боген».
В настоящее время все водохранилища Туркестанской области работают в штатном режиме, а реализация новых гидротехнических объектов находится на постоянном контроле региональных властей.
Читай также:
В Алматинской области модернизируют водохранилища и реконструируют Большой Алматинский канал
Самое читаемое
- Нацбанк сделал заявление о кредитах и ипотеке
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- В Аркалыке завершают строительство аэропорта и обновляют город к юбилею
- Появились кадры задержания Данияра Елеусинова
- «Лишил жизни тех, кто ему доверял»: прокурор потребовал пожизненный срок для Сарсемалиева