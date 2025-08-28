  • 28 Августа, 20:08

15 человек погибли при обрушении жилого здания в Индии

Строительство без норм привело к ужасной трагедии.

Фото: Anadolu Ajansi

В результате обрушения четырёхэтажного жилого здания в индийском штате Махараштра погибли не менее 15 человек, а ещё девять получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл в городе Вирар, где в момент трагедии в здании находились люди.

Как сообщает издание Hindustan Times, власти региона оперативно начали поисково-спасательные работы, и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Есть опасения, что количество жертв может возрасти, так как среди обломков всё ещё могут находиться люди.

Предполагается, что здание было построено с нарушением строительных норм, а его возведение было незаконным. Уже задержан подрядчик, ответственный за постройку, и начато расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

