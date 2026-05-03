Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая

Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на 3 мая, передает BAQ.kz.

По данным Национального банка РК, на 3 мая 2026 года установлены следующие официальные курсы: доллар США — 463,09 тенге, евро — 541,61 тенге, российский рубль — 6,19 тенге, китайский юань — 67,65 тенге.

В обменных пунктах столицы и Алматы наблюдаются небольшие колебания. В Астана доллар покупают по 459 тенге и продают по 466, евро — от 537 до 547 тенге, рубль — от 5,85 до 6,15 тенге.

В Алматы курс доллара составляет 462,52–464,60 тенге, евро — 541,79–546,76 тенге, рубль — 5,95–6,08 тенге. Курсы валют продолжают меняться в зависимости от рыночной ситуации.