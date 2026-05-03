Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
Глава государства осмотрел условия содержания животных и поговорил со специалистами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в майские праздники посетил конюшню Управления делами, где содержатся лошади, подаренные ему в разные годы, передает BAQ.kz.
Глава государства осмотрел условия содержания животных и поговорил со специалистами. Особое внимание он уделил ахалтекинской кобыле по кличке Ақжан, которая родилась в Астане год назад. Имя ей дал сам президент. Лошадь отличается редкой изабелловой мастью — сочетанием светлых, почти бело-розовых оттенков, а также выразительными тёмно-зелёными глазами.
По словам специалистов, Ақжан обладает высоким интеллектом и ярко выраженными породными качествами.
Президент регулярно посещает конюшню и лично кормит лошадей. В их числе — четыре арабских скакуна, недавно подаренные Катаром.
Кроме того, около полугода назад коллекцию ахалтекинских лошадей пополнила кобыла буланой масти по кличке Ақниет. Эксперты отмечают её перспективы и считают, что она способна достойно представлять казахстанское коневодство на международных соревнованиях.
