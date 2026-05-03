Трамп повысил пошлины на автомобили из Евросоюза до 25%
США усиливают торговое давление на европейский автопром
Сегодня 2026, 12:47
174Фото: pixabay.com
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на автомобили, импортируемые из Европейского союза, до 25%, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
Решение он объяснил нарушением ранее достигнутого торгового соглашения со стороны ЕС.
По словам Трампа, новые пошлины вступят в силу на следующей неделе и затронут легковые и грузовые автомобили. При этом продукция, произведенная на территории США, под действие мер не подпадает.
Ранее стороны договорились о снижении тарифов и взаимном открытии рынков, однако теперь Вашингтон утверждает, что условия соглашения не выполняются. В Евросоюзе пока не прокомментировали новые меры, которые могут особенно сильно ударить по европейскому, в частности немецкому, автопрому.
