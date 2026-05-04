В Шымкенте пресечена противоправная деятельность мужчины, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года подозреваемый, представляясь сотрудником департамента экономических расследований, обманным путём завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.

Как установило следствие, денежные средства были получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, подлежащих проверке.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан, в интересах следствия разглашению не подлежит.

В Агентство по финансовому мониторингу призвали граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщало о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, который использовался для обналичивания средств и отмывания денег через цифровые активы. По данным следствия, через данный сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.

