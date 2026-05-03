Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт
Движение ограничат из-за дорожных ремонтных работ
Сегодня 2026, 13:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:20Сегодня 2026, 13:20
113Фото: BAQ.kz
АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает о временном перекрытии участка автомобильной дороги KZ 01-01 «Обход г. Астана» с 3 по 13 мая 2026 года, передает BAQ.kz.
Ограничение движения введут на отрезке протяженностью 8 километров - от поворота к зоне отдыха «Балкарагай» до развязки в направлении Павлодара.
На участке проведут средний ремонт: фрезерование покрытия, устранение деформаций и укладку двух слоев асфальта. В работах задействуют 25 специалистов и 66 единиц техники.
При технологических перерывах движение будет временно открываться. Полное перекрытие необходимо для безопасности и качественного выполнения ремонта.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.
Самое читаемое
- Предприятие в ВКО выращивает форель весом до 4 килограммов
- Казахстанца освободили в Польше: Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за содействие
- Семья из семи человек погибла в пожаре в России
- Рыбакина приняла участие в танцевальном челлендже WTA
- Казахстан ограничил транзит газа: поставки в страны региона подорожали