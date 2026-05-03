Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт

АО «НК « ҚазАвтоЖол » сообщает о временном перекрытии участка автомобильной дороги KZ 01-01 «Обход г. Астана» с 3 по 13 мая 2026 года, передает BAQ.kz.

Ограничение движения введут на отрезке протяженностью 8 километров - от поворота к зоне отдыха «Балкарагай» до развязки в направлении Павлодара.

На участке проведут средний ремонт: фрезерование покрытия, устранение деформаций и укладку двух слоев асфальта. В работах задействуют 25 специалистов и 66 единиц техники.

При технологических перерывах движение будет временно открываться. Полное перекрытие необходимо для безопасности и качественного выполнения ремонта.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.