15 ДТП за год: в ЗКО усилили профилактику аварий с животными
В Махамбетском районе Атырауской области для профилактики ДТП с участием сельскохозяйственных животных обследовали опасные участки дорог, установили шесть интерактивных предупреждающих знаков и закупили 300 светоотражающих лент для животных.
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Прокуратура Махамбетского района Атырауской области усилила профилактические меры в связи с ростом числа ДТП с участием сельскохозяйственных животных.
По данным прокуратуры, в 2025 году в районе зарегистрировали семь таких аварий. В результате два человека погибли, еще 14 получили травмы. В текущем году произошло уже 15 ДТП, в которых один человек погиб и двое пострадали.
Для предупреждения подобных происшествий по инициативе прокуратуры создали межведомственную рабочую группу. В ее состав вошли представители местных исполнительных и уполномоченных государственных органов.
Специалисты обследовали наиболее опасные участки автомобильных дорог, после чего там установили шесть дополнительных интерактивных дорожных знаков, предупреждающих водителей о возможном появлении животных.
Кроме того, в районе провели профилактическую акцию по оснащению сельскохозяйственных животных светоотражающими лентами. Всего приобрели 300 таких лент. Они должны помочь водителям своевременно заметить животных в темное время суток и при ограниченной видимости.
Прокуратура призывает владельцев сельскохозяйственных животных не допускать их бесконтрольного выпаса и не выводить стада вблизи автомобильных дорог, на землях общего пользования и в водоохранных зонах.
Также владельцам необходимо обеспечить идентификацию животных и прохождение обязательных ветеринарных процедур.
В прокуратуре отмечают, что безопасность на дорогах зависит от соблюдения правил всеми участниками дорожного движения, в том числе владельцами сельскохозяйственных животных.
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