Прямой эфир в TikTok закончился судом для жительницы Семея
7 Августа 2026, 05:22
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7 Августа 2026, 05:227 Августа 2026, 05:22
1224Фото: ДП области Абай
Обычный прямой эфир в TikTok закончился для жительницы Семея штрафом. Полицейские обнаружили трансляцию, в которой женщина нецензурно выражалась и, по версии правоохранителей, нарушала общественный порядок. Как сообщили в полиции области Абай, нарушительницей оказалась 53-летняя Жанат Абеуова.
После проверки материалы передали в суд. Суд признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф. В полиции напомнили, что интернет не является зоной, свободной от закона. За нарушения, совершенные в социальных сетях и во время прямых эфиров, также предусмотрена ответственность, а подобные случаи правоохранители продолжат выявлять.
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