Прямой эфир в TikTok закончился судом для жительницы Семея

Обычный прямой эфир в TikTok закончился для жительницы Семея штрафом. Полицейские обнаружили трансляцию, в которой женщина нецензурно выражалась и, по версии правоохранителей, нарушала общественный порядок. Как сообщили в полиции области Абай, нарушительницей оказалась 53-летняя Жанат Абеуова.

После проверки материалы передали в суд. Суд признал женщину виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф. В полиции напомнили, что интернет не является зоной, свободной от закона. За нарушения, совершенные в социальных сетях и во время прямых эфиров, также предусмотрена ответственность, а подобные случаи правоохранители продолжат выявлять.