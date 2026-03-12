Второй Западный окружной военный суд признал виновными в полном объеме исполнителей теракта, а также их пособников.

Он приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта - Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду.

15 соучастников исполнителей теракта получили от 19 лет 11 месяцев до пожизненного.

Всего из 19 обвиняемых по делу 15 человек приговорены к пожизненным срокам, среди них 11 пособников исполнителей, перевозившие оружие и снабжавшие их боеприпасами и деньгами.

Также суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы четырех преступников, переводивших денежные средства террористам, предоставивших им автомобиль и квартиру.

В рамках уголовного дела суд удовлетворил все 27 гражданских исков. Он также конфисковал квартиру и машину, которые были предоставлены пособниками исполнителям теракта.

Суд также конфисковал с большинства фигурантов по 265 тысяч рублей.

Непосредственные исполнители теракта заслушали приговор с опущенными головами.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе Генпрокуратуры, двое находящихся в розыске фигурантов являются гражданами Таджикистана. Напомним, вечером 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" и открыли по посетителям стрельбу из огнестрельного оружия, после чего, добивая раненых ножами, подожгли зал. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 получили травмы и ранения. Потерпевшими признали 1,7 тыс. человек. Сразу после теракта четверо исполнителей направились на автомобиле в сторону границы с Украиной, где они намеревались скрыться. Их задержали на территории Брянской области и доставили в Москву. Им предъявили обвинения в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта. Позднее задержали и арестовали 15 их соучастников. По данным следствия, все они входили в подразделение "Исламского государства" "Вилаят Хорасан" (обе террористические группировки запрещены в РФ).

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие в отношении двух организаторов и четырех пособников террористов продолжается. Она отметила, что реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения фигурантов. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.