15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд Москвы.
Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к пожизненному лишению свободы 15 из 19 обвиняемых в теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Второй Западный окружной военный суд признал виновными в полном объеме исполнителей теракта, а также их пособников.
Он приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта - Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду.
15 соучастников исполнителей теракта получили от 19 лет 11 месяцев до пожизненного.
Всего из 19 обвиняемых по делу 15 человек приговорены к пожизненным срокам, среди них 11 пособников исполнителей, перевозившие оружие и снабжавшие их боеприпасами и деньгами.
Также суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы четырех преступников, переводивших денежные средства террористам, предоставивших им автомобиль и квартиру.
В рамках уголовного дела суд удовлетворил все 27 гражданских исков. Он также конфисковал квартиру и машину, которые были предоставлены пособниками исполнителям теракта.
Суд также конфисковал с большинства фигурантов по 265 тысяч рублей.
Непосредственные исполнители теракта заслушали приговор с опущенными головами.Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие в отношении двух организаторов и четырех пособников террористов продолжается. Она отметила, что реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения фигурантов. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Как отметили в свою очередь в пресс-службе Генпрокуратуры, двое находящихся в розыске фигурантов являются гражданами Таджикистана.
Напомним, вечером 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" и открыли по посетителям стрельбу из огнестрельного оружия, после чего, добивая раненых ножами, подожгли зал. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 получили травмы и ранения. Потерпевшими признали 1,7 тыс. человек.
Сразу после теракта четверо исполнителей направились на автомобиле в сторону границы с Украиной, где они намеревались скрыться. Их задержали на территории Брянской области и доставили в Москву. Им предъявили обвинения в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта.
Позднее задержали и арестовали 15 их соучастников.
По данным следствия, все они входили в подразделение "Исламского государства" "Вилаят Хорасан" (обе террористические группировки запрещены в РФ).
