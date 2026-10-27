15-летнего подростка арестовали в США после стрельбы возле стадиона университета

В США задержали 15-летнего подростка по делу о стрельбе возле стадиона Bragg Memorial Stadium Университета Флориды A&M. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек.

Как сообщает NBC News со ссылкой на начальника полиции Лоуренса Ревелла, подростку предъявили 11 обвинений в покушении на убийство второй степени и незаконном хранении огнестрельного оружия несовершеннолетним.

По словам Ревелла, задержание стало важным шагом в расследовании, однако работа правоохранительных органов продолжается.

«То, что должно было стать праздничными выходными в нашем городе, превратилось в ночь страха и насилия для пострадавших и их семей», — заявил начальник полиции.

Стрельба произошла в минувшие выходные неподалёку от университетского стадиона. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних.