15-летнего подростка арестовали в США после стрельбы возле стадиона университета
В результате инцидента во Флориде пострадали не менее 12 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
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В США задержали 15-летнего подростка по делу о стрельбе возле стадиона Bragg Memorial Stadium Университета Флориды A&M. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек.
Как сообщает NBC News со ссылкой на начальника полиции Лоуренса Ревелла, подростку предъявили 11 обвинений в покушении на убийство второй степени и незаконном хранении огнестрельного оружия несовершеннолетним.
По словам Ревелла, задержание стало важным шагом в расследовании, однако работа правоохранительных органов продолжается.
«То, что должно было стать праздничными выходными в нашем городе, превратилось в ночь страха и насилия для пострадавших и их семей», — заявил начальник полиции.
Стрельба произошла в минувшие выходные неподалёку от университетского стадиона. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних.
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