В юношеской команде футбольного клуба "Актобе" сообщили о смерти 15-летнего защитника Арона Мусы, выступавшего за команду U-16 в турнире QJ League, передает BAQ.KZ.

"Скончался Арон Муса, 15-летний футболист юношеской команды "Актобе" до 16 лет. Мы глубоко скорбим вместе с его семьей. Это большая трагедия. Вместе с ним ушли из жизни его бабушка и двоюродный брат. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Мусы. Аро № 15 — ты в наших сердцах!" — говорится в сообщении клуба в Instagram.

В пресс-службе отметили, что в текущем сезоне Арон Муса принял участие в шести матчах и отдал одну результативную передачу.