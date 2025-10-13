15-летний футболист ФК "Актобе" трагически скончался
Сегодня, 10:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
90Фото: instagram.com/fcaktobe_youth/
В юношеской команде футбольного клуба "Актобе" сообщили о смерти 15-летнего защитника Арона Мусы, выступавшего за команду U-16 в турнире QJ League, передает BAQ.KZ.
"Скончался Арон Муса, 15-летний футболист юношеской команды "Актобе" до 16 лет. Мы глубоко скорбим вместе с его семьей. Это большая трагедия. Вместе с ним ушли из жизни его бабушка и двоюродный брат. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Мусы. Аро № 15 — ты в наших сердцах!" — говорится в сообщении клуба в Instagram.
В пресс-службе отметили, что в текущем сезоне Арон Муса принял участие в шести матчах и отдал одну результативную передачу.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Казахстанская сборная завоевала бронзу чемпионата Азии по водному поло
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре