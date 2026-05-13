15-летний подросток за рулём Audi устроил смертельное ДТП в Таразе
В Таразе возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего водителя.
Сегодня 2026, 07:41
71Фото: Pixabay.com
По данным полиции, во время патрулирования сотрудники попытались остановить автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения. Однако водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу другим участникам движения, передает BAQ.KZ.
Во время преследования подросток не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в бетонную опору линии электропередачи.
В результате аварии один из пассажиров скончался. После остановки машины выяснилось, что за рулём находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав.
Несовершеннолетнего доставили в полицию вместе с родителями. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом подросток получил доступ к автомобилю.
Также правовую оценку дадут действиям владельца машины, допустившего передачу управления лицу без прав. Родителей подростка планируют привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребёнком.
