15-летний подросток за рулём Audi устроил смертельное ДТП в Таразе

По данным полиции, во время патрулирования сотрудники попытались остановить автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения. Однако водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу другим участникам движения, передает BAQ.KZ.

Во время преследования подросток не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в бетонную опору линии электропередачи.

В результате аварии один из пассажиров скончался. После остановки машины выяснилось, что за рулём находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав.

Несовершеннолетнего доставили в полицию вместе с родителями. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом подросток получил доступ к автомобилю.

Также правовую оценку дадут действиям владельца машины, допустившего передачу управления лицу без прав. Родителей подростка планируют привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребёнком.