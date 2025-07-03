В Сети появилась информация о суициде подростка в Актюбинской области, которая якобы решилась на такой шаг спустя год после изнасилования. Полиция занимается расследованием, передает BAQ.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что в Актюбинской области покончила с собой 15-летняя девочка. Только после её смерти стало известно, что год назад её изнасиловали. Правозащитники возмущены тем, что полицейские расследуют дело по статье 105 УК РК и требуют переквалифицировать его на статью 120 УК РК "Изнасилование"", - говорится в сообщении в соцсетях.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что стражами порядка проводится досудебное расследование по факту самоубийства несовершеннолетней в Мартукском районе Актюбинской области по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, проверяются доводы. По результатам проведённых мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - прокомментировали в ДП.

Иную информацию, как и то, была ли она изнасилована, в полиции не сообщили.

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