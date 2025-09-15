  • 15 Сентября, 19:51

15-летняя девочка родила в Жамбылской области: комментарий МВД

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 18:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
219
Фото: Pixabay.com

В Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту половой связи с несовершеннолетней. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, отцом ребенка оказался бывший военнослужащий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ну, значит, во-первых, бывший военнослужащий, во-вторых, дело возбуждено. Насколько я знаю, да, он арестован. Дело возбуждено, в общем, в рамках уголовного дела по завершению все узнаете", – сказал Лепеха на брифинге в правительстве.

Самое читаемое

Наверх