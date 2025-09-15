15-летняя девочка родила в Жамбылской области: комментарий МВД
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 18:32
Фото: Pixabay.com
В Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту половой связи с несовершеннолетней. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, отцом ребенка оказался бывший военнослужащий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Ну, значит, во-первых, бывший военнослужащий, во-вторых, дело возбуждено. Насколько я знаю, да, он арестован. Дело возбуждено, в общем, в рамках уголовного дела по завершению все узнаете", – сказал Лепеха на брифинге в правительстве.
