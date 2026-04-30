В Алматы открыли первый крематорий в Казахстане

В Алматы начал работу первый в Казахстане крематорий, передает BAQ.kz.

Новый объект вошёл в городскую инфраструктуру и передан на баланс «Городского патологоанатомического бюро».

Кремация теперь предлагается как альтернатива традиционному захоронению, позволяя жителям выбирать вариант с учётом культурных, религиозных и личных предпочтений.

Комплекс оснащён современным оборудованием чешского производства. Здесь установлены два кремационных печи с многоступенчатой системой фильтрации.

Как отмечается, двухкамерная технология обеспечивает полное сгорание газов, снижает вредные выбросы и предотвращает распространение запаха и видимого дыма.

Сколько длится процедура

Одна процедура кремации занимает около двух часов.

При этом процесс разогрева оборудования до необходимой температуры может занимать до 35 часов.

При полной загрузке каждая печь способна проводить до восьми кремаций в сутки.

По данным открытых источников, стоимость услуги составляет около 240 тысяч тенге.

Как проходит процесс

Кремация проводится по строгому регламенту и включает:

приём тела при наличии полного пакета документов

обязательную идентификацию

проведение кремации

обработку праха и передачу родственникам

Отмечается, что каждый этап сопровождается контролем и оформлением документов.

Дополнительные возможности

В крематории предусмотрены залы для прощания, а также выдача урн с прахом.

Родственники могут наблюдать за процессом из специального помещения.

Сотрудники учреждения прошли обучение за рубежом. При работе соблюдаются санитарные нормы, профессиональная этика и принципы уважения.

Проект крематория обсуждался с 2020 года, когда был объявлен тендер на разработку документации. Строительство завершилось в 2021 году, однако открытие несколько раз откладывалось. В 2024–2025 годах объект не вводился в эксплуатацию из-за отсутствия ответственного ведомства.