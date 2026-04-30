В Астане вынесли приговор по делу об убийстве Ержана Бабакумарова

В Астане вынесен приговор по делу об убийстве бывшего чиновника Ержана Бабакумарова, передает BAQ.kz.

Уголовное дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы в закрытом режиме.

Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Убийство".

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.

Что известно о деле

Ержан Бабакумаров был убит в ночь на 30 октября 2025 года в Астане. По предварительным данным, между ним и его знакомым произошёл словесный конфликт, который перерос в драку.

В результате полученных травм он скончался.

Сообщалось, что у него остались двое детей.

Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания, по факту было возбуждено уголовное дело.

27 января 2026 года, в Астане начались предварительные слушания по данному делу.

Суд проходил в закрытом формате. Как пояснялось, это связано с тяжестью преступления и необходимостью защиты интересов семьи погибшего.

Ержан Бабакумаров занимал ключевые государственные должности. С июля 2019 года по февраль 2022 года он был заместителем акима Алматы, также возглавлял Службу центральных коммуникаций и работал в канцелярии премьер-министра. В разное время он был советником Президента и вице-министром культуры и информации.

