Лавров заявил о «многовековой дружбе» Казахстана и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметил, что две страны являются "близкими соседями и союзниками", а также поздравил с принятием новой Конституции, передает BAQ.kz.

"Казахстан и Россия - ближайшие соседи и союзники. Наши народы связывают многовековая искренняя дружба и взаимное уважение. Эти отношения закреплены многочисленными межгосударственными документами", - отметил он.

Лавров назвал общую память о Победе в Великой Отечественной войне отражением тесных связей между двумя странами.

"Мы всегда вместе отмечаем годовщину Победы, проводим специальные мероприятия. В нынешних условиях эта память имеет не только историческое, но и практическое значение. Если я правильно понимаю, некоторые европейские государства пытаются возрождать нацизм в новых формах, в том числе настраивая народы Европы против нашего государства", - заявил российский политик.

В завершение он поздравил народ Казахстана с успешным проведением референдума 15 марта и принятием новой Конституции.

Последний визит главы российского МИДа Сергея Лаврова был в апреле прошлого года. Он принимал участие в двух мероприятиях - в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии.

