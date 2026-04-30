Под Алматы горит склад на картонном заводе
На месте уже работают спасатели
Сегодня 2026, 18:05
В Алматинской области произошёл пожар на территории картонного завода, передает BAQ.kz.
По данным МЧС, возгорание произошло в селе Абай Карасайского района.
Горит складской ангар на территории предприятия. Спасатели работают по повышенному рангу пожара.
"Происходит возгорание складского ангара на территории картонного завода", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, людей внутри нет. Отмечается, что пожар локализован.
На месте организована бесперебойная подача воды, задействовано несколько пожарных стволов.
