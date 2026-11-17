15-летняя Анастасия Беседина из села Новоникольское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области стала абсолютной чемпионкой мира по гиревому спорту среди женщин-профессионалов. Международные соревнования прошли в Риге.

Ученица 9 класса средней школы имени Геннадия Зенченко выступила в весовой категории до 63 килограммов и завоевала золотую медаль. В упражнении «толчок» с двумя гирями весом по 24 килограмма спортсменка выполнила 78 подъёмов. Этот результат стал лучшим на соревнованиях.

Гиревым спортом Анастасия начала заниматься во втором классе, вдохновившись примером старшей сестры Валентины Бесединой, которая является мастером спорта. Уже через полтора года тренировок юная спортсменка вошла в число сильнейших в своей возрастной группе.

В 15 лет Анастасия добилась нового успеха — стала чемпионкой мира среди женщин-профессионалов.