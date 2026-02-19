15 марта может стать новым Днем Конституции Казахстана
Спикер Сената Маулен Ашимбаев разъяснил, какую дату предлагается закрепить как День Конституции, в случае принятия нового Основного закона, передает BAQ.KZ.
По его словам, в переходных положениях речь идет именно о дне принятия Конституции, а не о дне ее вступления в силу. Если на референдуме граждане поддержат проект, датой принятия станет 15 марта — и этот день будет считаться Днем Конституции.
"В соответствии с переходными положениями день принятия Конституции будет днем Конституции. День принятия и день вступления в силу. И я, насколько помню о переходных положениях, там сказано о дне принятия. День принятия и день вступления в силу — это разные вещи. Но поэтому, если мы посмотрим проект переходных положений, там речь идет о принятии. Принятие — это 15 марта", - сказал Ашимбаев.
Он подчеркнул, что граждане вправе голосовать так, как считают правильным, и никто не ограничивает их выбор. Он отметил, что референдум объявлен именно для того, чтобы узнать мнение населения, и решение будет принято в соответствии с итогами голосования.
