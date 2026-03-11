15 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным
В Астане 15 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В день проведения республиканского референдума жители и гости столицы смогут бесплатно воспользоваться городскими, экспресс- и пригородными автобусными маршрутами.
– Данная мера направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков, – сообщили в столичном акимате.
Общественный транспорт будет работать в штатном режиме – с 06:00 до 23:00 согласно установленному расписанию.
С 16 марта общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.