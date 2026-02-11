Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает BAQ.KZ.

Инициатива вынести соответствующий вопрос на всенародное голосование обсуждалась на уровне Конституционной комиссии.

Теперь дата проведения референдума официально утверждена указом Президента.

Референдум назначен на 15 марта 2026 года. Вопрос, который будет вынесен на голосование, сформулирован следующим образом:

"Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Указ и текст проекта Конституции будут официально опубликованы в СМИ 12 февраля 2026 года.

Подготовку и проведение референдума возложено на Центральную избирательную комиссию РК, а также на территориальные и участковые комиссии, которые выполняют функции комиссий референдума.

Правительство совместно с ЦИК, другими центральными и местными органами обязано принять все необходимые меры для организации и проведения голосования. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее Глава государства был проинформирован об итогах работы Комиссии над проектом новой Конституции страны.

Эльвира Азимова доложила, что по результатам двенадцати заседаний Комиссией был разработан итоговый проект нового Основного закона.