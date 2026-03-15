  • Главная
  • Новости
15 марта займет особое место в истории Казахстана – Ерлан Кошанов

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба Мажилиса РК Сегодня 2026, 08:33
Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по принятию новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Спикер Мажилиса отдал свой голос на избирательном участке №128, расположенном в здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

– Настроение хорошее. Думаю, сегодня у всех казахстанцев хорошее, праздничное настроение. Сегодня важный день. Народу Казахстана предстоит решить быть или не быть новой Конституции. Уверен, что 15 марта займет особое место в истории нашей страны. Я лично сделал свой выбор. Призываю всех казахстанцев прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг, – отметил Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.

Наверх