15 марта займет особое место в истории Казахстана – Ерлан Кошанов
Сегодня 2026, 08:33
Сегодня 2026, 08:33Сегодня 2026, 08:33
106Фото: пресс-служба Мажилиса РК
Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по принятию новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Спикер Мажилиса отдал свой голос на избирательном участке №128, расположенном в здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».
– Настроение хорошее. Думаю, сегодня у всех казахстанцев хорошее, праздничное настроение. Сегодня важный день. Народу Казахстана предстоит решить быть или не быть новой Конституции. Уверен, что 15 марта займет особое место в истории нашей страны. Я лично сделал свой выбор. Призываю всех казахстанцев прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг, – отметил Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.
Самое читаемое