"1,5 млн гектаров земель загрязнены нефтью": Депутат рассказал о многомиллиардных эко-нарушениях

Депутат Мажилиса Парламента РК Олжас Куспеков в своих социальных сетях сообщил, что направил депутатский запрос на имя Премьер-Министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова по вопросам экологической безопасности, соблюдения требований законодательства о недропользовании, а также возможного незаконного оборота нефтепродуктов в нефтедобывающих регионах страны.

В публикации мажилисмен напомнил слова Главы государства, озвученные на недавнем Региональном экологическом саммите:

"Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности".

При этом, по словам депутата, происходящие в нефтедобывающих регионах события показывают необходимость дальнейшего усиления государственного контроля в сфере экологической безопасности, недропользования и оборота нефтепродуктов.

"Сегодня в Казахстане более полтора миллиона гектаров земель загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Нефтедобывающим компаниям предъявлены экологические претензии и штрафы на десятки миллиардов тенге", – отметил Куспеков.

Он также привел ряд примеров крупных экологических претензий в Атырауской области. Так, ТОО "Oxygenator" было оштрафовано на 37 миллиардов тенге за утилизацию нефтяных отходов без разрешения. АО "Каспий Нефть" предъявлены претензии более чем на 13 миллиардов тенге за экологические нарушения.

Отдельное внимание в запросе депутат уделил ситуации вокруг месторождения Кул-Бас в Актюбинской области. По его словам, недропользователь, уклоняясь от обязательств по строительству установки комплексной подготовки газа для утилизации попутного нефтяного газа, использует три газотурбинные установки мощностью по 2 мегаватта каждая при потребности месторождения менее одного мегаватта энергии.

"При этом избытки энергии объемом до 17 гигаватт-часов в год могут направляться на специальные заземляющие системы. По оценкам специалистов, это может привести к деградации почвы и загрязнению грунтовых вод", – заявил депутат.

Кроме того, Куспеков заявил о необходимости дополнительной проверки вопросов, связанных с возможным незаконным оборотом нефтепродуктов через Каспийский регион.

В качестве примера депутат привел ситуацию вокруг танкера Meliana, через который, как сообщалось в ходе расследования, в 2022–2023 годах было вывезено свыше 2 тысяч тонн сырья. Ущерб государству превысил 1 миллиард тенге, а бюджет недополучил более 300 миллионов тенге налогов.

"В итоге государство теряет природные ресурсы и средства, которые должны направляться на развитие регионов, строительство школ, больниц и дорог", – отметил депутат.

Депутат обратился сразу к нескольким ведомствам и заявил о необходимости Министерству экологии совместно с Министерством энергетики провести проверку соблюдения экологических требований при добыче нефти и утилизации попутного газа, а Министерству по чрезвычайным ситуациям – проверить соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов утилизации попутного нефтяного газа.