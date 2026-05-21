Трамп вновь допустил возможность нахождения у власти после 2029 года

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут заявил, что не исключает возможности оставаться на посту главы государства и после 2029 года.

«Я буду здесь в 2028 году, а может, и в 2032-м. Не знаю, возможно, так и будет», — сказал американский лидер.

Согласно Конституции США, второй президентский срок Трампа должен завершиться в январе 2029 года. Действующее законодательство ограничивает пребывание одного человека на посту президента двумя сроками. Соответствующая 22-я поправка к Конституции была принята в 1951 году.

Несмотря на это, Трамп ранее уже неоднократно высказывался о возможности баллотироваться на третий срок.

Напомним, Дональд Трамп вновь победил на президентских выборах в ноябре 2024 года. Ранее он занимал пост главы Белого дома с 2017 по 2021 год.