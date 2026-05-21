Президенты Турции и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в публикации Администрации президента Турции в социальной сети X.

Отмечается, что лидеры обсудили нынешнее состояние отношений между двумя странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Турецкий лидер назвал решение США о продлении режима прекращения огня с Ираном позитивным шагом. Он подчеркнул, что глубоко верит в возможность разумного урегулирования спорных вопросов и продолжит поддерживать конструктивные инициативы в этом направлении.

Эрдоган также отметил, что установление стабильной обстановки в Сирии стало бы важным достижением для всего региона. По его словам, Анкара продолжит оказывать поддержку Дамаску. Президент Турции также указал на необходимость предотвращения ухудшения ситуации в Ливане.

Кроме того, глава турецкого государства выразил Трампу соболезнования в связи с нападением на одну из мечетей в американском городе Сан-Диего. Эрдоган подчеркнул, что Анкара решительно осуждает подобные преступления на почве ненависти, независимо от того, против какой религиозной группы они совершаются.