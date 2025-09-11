С середины мая текущего года Абайская область начала готовиться к холодам. В этом году в регионе продолжилась основательная реконструкция теплосетей, которая началась с его образованием. Семей долгие годы лидирует в антирейтинге по обветшалости тепловой инфраструктуры. По плану коммунальщиков, до 2030 года износ магистралей необходимо снизить с нынешних 60% до 44%. Для того, чтобы решить эту проблему в условиях растущего строительства многоквартирного жилья, из республиканского, областного и городского бюджетов ежегодно выделяются миллиарды тенге. Как их осваивают, и что изменилось в Семее за последние годы в сфере теплоснабжения, читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

Упущенные возможности

Чтобы понять, почему на теплоснабжение Семея ежегодно выделяются огромные суммы, для начала необходимо рассказать, как выглядит тепловое хозяйство в деле.

Семей - это пример уникальной и неэффективной системы теплоснабжения, состоящей из 22 разбросанных по городу котельных. Почему здесь не построили единую ТЭЦ, сейчас сказать сложно. Многие считают, что на городе в своё время поставили крест из-за расположенного рядом испытательного полигона. В результате значительные затраты на персонал и существенное потребление угля котельными десятки лет оставляют отрасль на низком уровне.

Специалисты никогда не сравнивают Семей с Павлодаром или Усть-Каменогорском, где теплоэнергетика строится вокруг ТЭЦ, а тепло зачастую рассматривается как побочный продукт производства электроэнергии. Высокая себестоимость тепла в Семее обусловлена низкой эффективностью работы котельных.

Для функционирования даже небольшого котла требуется определённое штатное количество сотрудников, которых необходимо содержать в соответствии с Трудовым кодексом. При этом доходы и расходы не сходятся. Не говоря уже о практической выгоде. Исключением является ТЭЦ-1, где благодаря установленному турбогенератору, вырабатывающему 12 МВт электроэнергии, разница в доходах и расходах приближается к нулю. Рентабельность теплоснабжения в Семее крайне низкая.

В штатном режиме

Выйти из замкнутого круга можно. Но для этого необходимо построить долгожданную ТЭЦ-3. Амбициозный проект по строительству трёх ТЭЦ в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау должна была осуществить российская компания "Интер РАО". Но планы изменились. Сегодня Казахстан намеревается сам возвести эти важные объекты, делая ставку на технологии "чистого угля". Но дальше составления проектно-сметной документации дело не пошло.

А пока этот вопрос висит в воздухе, Семею остаётся модернизировать устаревшую и неэффективную теплосеть, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и надёжное теплоснабжение для жителей города.

На данный момент главные городские "печи" почти готовы к подаче тепла. Кстати, плановая реконструкция даёт положительные результаты. Прошлый отопительный сезон прошёл без серьёзных проблем.

"Подготовка к отопительному сезону идёт согласно графику в штатном режиме. По поручению акима области был создан штаб, который держит эту ситуацию на постоянном контроле. Думаю, нет повода волноваться о прохождении отопительного сезона. В этом году из всех бюджетов на нашу область было выделено около 15 миллиардов тенге - на ремонт тепловых источников и тепловых сетей двух городов, это Семей и Курчатов, и шести районов области, где функционирует централизованное отопление", - рассказал руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Раджан Сейтканов.

"Провал" в реконструкции

В этом году ремонт изношенных сетей осуществляется в рамках семи проектов, два из которых переходят на следующий год. Если удастся их завершить в срок, то в 2026 году износ снизится с нынешних 59,6% до 56,2%.

"На предстоящие годы разрабатывается 42 проекта. Все они помогут к 2030 году сократить износ до 44%. Эта работа будет продолжаться без остановки. В этом году у нас ведётся семь проектов. Из новых - это строительство соединения между котельными 103 и Габбасова на тот случай, если мы будем строить ТЭЦ-3, чтобы мы могли между собой их связать. Два проекта переходящие из прошлого года, остальные начаты в этом году. Переходящие проекты, которые не влияют на прохождение отопительного сезона, мы будем дальше планово продолжать, пока позволит погода", - уточнил руководитель ведомства и призвал население с пониманием отнестись к неудобствам из-за ремонта.

А неудобства из-за ремонта теплотрасс в Семее весьма ощутимы. Не считая разрытых дорог, к которым люди испытывают понимание и даже благодарность от ожидания бесперебойной тепло-подачи, есть и более серьёзные проблемы. Это перемешанные слои грунта, и преимущественно глины, на поверхности после окончания работ.

На днях после дождя на перекрёсте улиц Ибраева и Уранхаева провалился грунт. Природный тест-драйв прошёл для подрядчиков неудачно. На этом участке заменили солидный кусок теплотрассы. Однако земля после ремонта была уложена с чередованием пустот. Первые сентябрьские осадки проверили эту работу на прочность. Сначала в ямы угодил легковой автомобиль, а затем и техника коммунальных служб, которая решила временно устранить проблему.

"В каждом проекте есть гарантийные обязательства подрядчиков. После дождей мы оперативно сработали, завезли грунт, чтобы обеспечить для населения доступ и удобство. Второй момент - усадка грунта. Если после закапывания мы сейчас же начнём укладывать асфальт, нам скорее всего придётся его ещё раз перекладывать. Поэтому есть свои строительные нормы, СНиПы, которые мы должны соблюдать и проводить все строительные работы согласно ним", - пояснил временные сложности спикер.

Будет ли в Семее горячая вода летом?

Иртыш делит Семей на два берега - правый и левый, которые отапливаются автономно. Левый берег полностью обеспечен теплом благодаря первой теплоэнергоцентрали. История показывает, что в большинстве случаев крупные источники тепла создавались на базе больших промышленных предприятий. В Семее таким оплотом стала ТЭЦ-1, построенная для нужд второго по величине в бывшем Союзе мясо-консервного комбината. В прошлом году этой станции исполнилось 90 лет. За это время она стала основным поставщиком тепла для почти всего левобережья города. Никакой другой источник в Семее не может сравниться с его масштабами и мощностью.

ТЭЦ-2, появившаяся позже, с течением времени утратила статус крупной теплоэнергетической станции и сегодня функционирует скорее, как районная котельная.

"В отопительный сезон мы заходим с двумя котлами ТЭЦ-1, которые на сегодняшний день на 100% готовы. Здесь есть пять котлов, три из них паровые, два - водогрейные", - отчитался Раджан Сейтканов по левобережью.

Проблемным остаётся правый берег, где 20 котельных не могут обеспечить теплом всех абонентов из-за растущей нагрузки на теплосети. А планы по строительству ТЭЦ-3 остаются мечтой, витающей над городом с 1980-х годов. В ожидании ТЭЦ-3 для оптимизации тепловой энергии в Семее увеличивается и без того большое количество теплопунктов: строят новые блочно-модульные котельные и наращивают мощности на существующих.

"По левому берегу дефицита тепла нет, по правому берегу дефицит составляет 147 Гигакалорий. Чтобы его закрыть, на сегодня мы реализуем четыре проекта, в том числе в районе вокзала. Будем готовить сметную документацию и по мере финансирования поэтапно модернизировать данную котельную. В первую очередь мы должны реконструировать котельные 103 и 103А, работа пройдёт в три этапа. Они находятся в центре города и позволяют обеспечить теплом районы, которые сейчас расширяются. "Тепломонолит" состоит из трёх слабых котельных ручной загрузки, мы должны построить единую, чтобы сократить их. В новом посёлке Аксай проектируем одну блочно-модульную котельную с поэтапным наращиванием мощности. На первый этап потребуется около 4 млрд. тенге", - рассказал Раджан Сейтканов.

По проекту, эти работы не только помогут нарастить тепловую мощность, но и подготовить город к строительству ТЭЦ-3, а также обеспечить горячей водой абонентов в летний сезон.

"Те проекты, которые мы сейчас проводим, в частности по перемычке между котельными, в первую очередь нужны для решения аварийных ситуаций. В этом случае мы можем переключать абонентов от одной котельной к другой. Это первое. А во-вторых, это поможет в летний период подавать горячую воду одним котлом, не запуская сразу несколько котельных. Это даст возможность сэкономить расходы на уголь и снизить экологический вред", - поделился оптимистичными планами Сайтканов.

Какие именно районы будут обеспечены летом горячей водой, главный коммунальщик пока не сообщил. Как и то, когда и кем будет построена ТЭЦ-3 в Семее.

"Строительство ТЭЦ-3 рассматриваем. Ведём переговоры с заказчиком проекта "Самрук-Энерго". И как только у нас появится актуальная информация, мы с вами поделимся. Но она однозначно будет построена. А пока мы будем ежегодно готовиться к прохождению отопительного сезона и дальше модернизировать тепловую систему", - ответил глава управления.

Запасайтесь углём!

Впервые за долгие годы теплоснабжающее предприятие "Теплокоммунэнерго", которое с 2022 года находится в реабилитации с миллиардными долгами, закупило уголь на свои средства, не прося помощи у казны. По словам Раджана Сейтканова, это удалось благодаря повышению тарифа на коммунальное благо. В итоге сейчас на территории ТЭЦ-1 лежит 43 тысячи тонн угля, это нормативный запас для города на 20 дней.

По подсчётам, для обеспечения углём жителей частного сектора области необходимо 537 тысяч тон угля, для теплоисточников всего региона - около 500 тысяч тонн.

В этом году стоимость тонны горючего ископаемого стоит около 17 500 тенге за тонну.

Управление ЖКХ призывает население уже сейчас готовить запасы топлива, не дожидаясь холодов.

"Хочу обратиться к населению! Дабы избежать ажиотажа и зайти в отопительный сезон без рисков, просим горожан уже сейчас заготовить уголь. Мы видим, что сознательная часть населения начала его покупать. Но те, кто ещё не заготовил, должны поторопиться. Просим не тянуть до холодов. Дело ещё и в цене. За прошлый год цена на уголь поднималась три раза. Главная причина - удорожание услуг КТЖ. В этом году мы тоже ожидаем повышения цен", - предупредил наш собеседник.

Стоимость угля в Абайской области разнится в зависимости от местности. Там, где есть железнодорожные пути, твёрдое топливо стоит около 17 тысяч тенге за тонну. Это Семей, Курчатов и пара районов. В остальных регионах цена на уголь растёт пропорционально километражу. Услуга доставки добавляет к конечной цене ещё 10 тысяч тенге за тонну.

50 оттенков серого

Летом Семей славится чистым воздухом. Соседство с ленточным бором и могучим Иртышом создаёт прекрасные условия для экотуризма. Зимой же он превращается в город грязного снега. Котельные и частный сектор окрашивают землю, заборы и здания в разные оттенки серого.

Проблему могли бы решить очистительные фильтры для котлоагрегатов. На сегодня в городе функционирует три таких установки: на котельной Центр, Габбасова и на ТЭЦ-1. Одну из них в ходе экскурсии показали коммунальщики.

Но это капля в море в решении экологической проблемы загрязнения воздуха. Если оборудовать фильтрами все коммунальные трубы города, частный сектор продолжит вносить свою лепту в загрязнение окружающей среды. Центрального газоснабжения в регионе нет.

Но даже эти планы весьма сложно реализовать. Установка и обслуживание фильтров обходится очень дорого, говорит наш собеседник.

"Это не позволяют бюджет и здания. Для того, чтобы установить фильтры, нам необходимы земельные участки. На сегодня есть электрические фильтры на ТЭЦ-1, но они являются очень энергоемкими, содержать их довольно дорого. Если мы хотим, чтобы город стал чище, нам нужно больше средств. Для установки одного фильтра на один котёл требуется около 700 млн. тенге. За последние 3 года мы только начали заниматься модернизацией тепловых источников и у нас есть первоочередные задачи, которые мы должны решить. В первую очередь, чтобы бесперебойно проходить отопительный сезон", - заключил Раджан Сейтканов.

В своём последнем послании президент Казахстана затронул тему передачи тепловых пунктов в частные руки. Учитывая количество котельных в области Абай, некоторые из них вполне могут перейти во владение бизнеса. На сегодня в регионе четыре частных объекта снабжают население теплом: два в городе Аягуз, один в посёлке Ауэзов Жарминского района, и одна котельная состоит на балансе горнодобывающего предприятия.

Фото: Альбина Халел.