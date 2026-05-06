Нефть в Кызылорде: какие задачи поставили инвесторам
Стороны сосредоточатся на геологоразведке и эффективности зрелых месторождений.
В Кызылорде состоялось производственное совещание по вопросам дальнейшей деятельности компании PetroKazakhstan Inc., передает BAQ.kz.
Совещание прошло под председательством главы КазМунайГаз Асхата Хасенова.
В ходе встречи было отмечено, что приоритетным направлением остается развитие геологоразведки в регионе. В частности, КМГ выразил готовность оказать поддержку китайским партнерам в изучении ресурсного потенциала Южно-Тургайского бассейна.
Также стороны обсудили планы по дальнейшей работе совместных добывающих активов. Речь шла о мерах по поддержанию уровня добычи и повышению эффективности разработки зрелых месторождений. Особое внимание уделено реализации геолого-технических мероприятий.
Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы производственной безопасности. Отдельный акцент сделан на усилении контроля за соблюдением требований охраны труда и предотвращении производственных инцидентов.
Справочно:
PetroKazakhstan Inc. - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, акционерами которой являются CNPC (67%) и КазМунайГаз (33%).
Компания ведет разработку месторождений в Южно-Тургайском бассейне и владеет долей в Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.