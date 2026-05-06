Студент погиб после экзамена: в Алматы он упал с 9-го этажа

В Алматы студент погиб, упав с девятого этажа учебного корпуса. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает BAQ.kz.

Инцидент произошел в здании факультета естествознания и географии.

По словам очевидцев, трагедия случилась сразу после экзамена.

В настоящее время устанавливаются причины падения. Рассматриваются различные версии, включая самоубийство, несчастный случай или возможное вмешательство третьих лиц.

По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

"Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Астана ребенок погиб, упав с 13-го этажа. Полиция призвала родителей быть внимательнее.