$1,5 млрд не хватит: как QazaqGaz будет достраивать вторую нитку Бейнеу – Бозой – Шымкент

Национальная компания привлекает $1,5 млрд на строительство второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Однако облигации выпущены всего на один год, привлеченная сумма покрывает лишь часть стоимости проекта, а погасить обязательства планируется за счет нового внешнего финансирования. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, насколько устойчива такая схема и кто понесет финансовые риски.

В мае 2026 года QazaqGaz разместил облигации на $1 млрд, а затем объявил о втором транше еще на $500 млн сроком на один год под 5,5% годовых. Средства предназначены для строительства второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Проект должен увеличить пропускную способность газотранспортной системы и обеспечить дополнительные объемы газа для южных, центральных и северных регионов Казахстана.

Из официального ответа QazaqGaz на запрос BAQ.KZ следует, что привлеченные $1,5 млрд не покрывают полную потребность проекта. Погашать облигации компания рассчитывает за счет внешнего финансирования проектной компании.

$1,5 млрд не хватит на весь проект

В QazaqGaz сообщили, что привлеченные средства необходимы для размещения заказов на трубы и оборудование с длительными сроками изготовления.

«Эта сумма является частью средств для своевременной реализации Проекта в рамках обеспечения размещения заказов трубной продукции и оборудования с длительным сроком изготовления. Параллельно, Проектная компания осуществляет привлечение внешнего финансирования для полного покрытия необходимости в финансировании Проекта», – говорится в официальном ответе QazaqGaz.

Фактически облигации используются как промежуточный источник средств до привлечения долгосрочного финансирования.

По оценке эксперта нефтегазовой отрасли Аскара Исмаилова, при стоимости проекта свыше $5 млрд привлеченные $1,5 млрд покрывают менее трети необходимых расходов. Окончательная цена будет зависеть от завершения проектирования, стоимости оборудования, закупок и условий финансирования.

«Само по себе краткосрочное финансирование долгосрочного проекта не является чем-то необычным. Компания быстро получает деньги для проектирования, авансирования оборудования и начала строительства, а затем заменяет этот долг долгосрочным проектным финансированием. Но такая схема оправдана только тогда, когда долгосрочное финансирование уже практически закрыто, то есть определены банки, согласованы сроки, процентная ставка, гарантии, тарифная модель и условия рефинансирования. Здесь же, сначала привлекаются $1,5 млрд, а затем проектная компания только будет искать внешнее финансирование. Это уже значительно более рискованная последовательность», – считает Исмаилов.

В QazaqGaz при этом уточнили, что работа по привлечению внешнего финансирования уже ведется. Однако потенциальные кредиторы, сроки, ставки, гарантии и другие параметры сделки пока не раскрыты.

Проект рассчитан на годы, облигации – на один год

Облигации необходимо погасить через год, тогда как строительство второй нитки займет несколько лет. К моменту возврата долга новый газопровод еще не начнет приносить собственный доход.

В QazaqGaz сообщили, что обязательства планируется закрыть за счет финансирования, которое привлечет проектная компания.

«Погашение облигаций будет осуществляться за счет привлечения внешнего финансирования Проектной компании», – говорится в ответе на запрос BAQ.KZ.

По оценке Аскара Исмаилова, такая схема создает зависимость от рефинансирования.

«QazaqGaz сам сообщает, что первоначальный долг будет погашен не из операционного денежного потока проекта, а за счёт нового долга проектной компании. Это означает, что через год необходимо одновременно выполнить несколько условий. Нужно найти кредиторов на несколько миллиардов долларов, согласовать приемлемую ставку, предоставить банкам гарантии возврата, подтвердить тариф и будущие объёмы транспортировки, убедить кредиторов, что проект не будет убыточным из-за регулируемых внутренних цен», – пояснил эксперт.

Если долгосрочное финансирование не будет привлечено вовремя либо кредиторы предложат невыгодные условия, обязательства перед владельцами облигаций все равно придется исполнить.

«Если хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, QazaqGaz окажется перед выбором либо погашать облигации собственными средствами, либо обращаться за поддержкой к «Самрук-Қазына» и государству», – отметил Исмаилов.

По его словам, для подобного инфраструктурного проекта более устойчивой была бы другая схема.

«Нормальная структура для такого проекта выглядела бы иначе: долгосрочное финансирование на 15–20 лет, льготный период на время строительства, погашение после ввода газопровода», – добавил эксперт.

Сколько будет стоить привлечение денег

По второму траншу на $500 млн при ставке 5,5% процентные расходы составят $27,5 млн за год. После окончания срока обращения компания должна будет единовременно вернуть инвесторам основную сумму – $500 млн.

«Если предположить аналогичную стоимость для всех $1,5 млрд, ежегодная процентная нагрузка составила бы около $82,5 млн – ещё до начала эксплуатации объекта», – отметил эксперт.

Расчет по всей сумме является условным, поскольку параметры первого транша могут отличаться. Однако он показывает возможный масштаб расходов еще до запуска новой нитки.

Долг QazaqGaz превысил $2 млрд

В официальном ответе QazaqGaz сообщил, что отдельный долг компании на сегодняшний день составляет более $2 млрд. Под отдельным долгом понимаются обязательства непосредственно QazaqGaz без учета долгов дочерних и совместных организаций.

По данным Аскара Исмаилова, на конец 2025 года консолидированный валовой долг группы QazaqGaz составлял 593,6 млрд тенге, денежные средства – 542,8 млрд тенге, а чистый долг – 50,8 млрд тенге.

«Здесь необходимо смотреть на соотношение долга к EBITDA, объём свободных денежных средств, валюту обязательств, график погашения и способность компании генерировать денежный поток», – поделился Исмаилов.

По словам эксперта, EBITDA группы снизилась с 366,5 млрд тенге в 2024 году до 294,2 млрд тенге в 2025 году, а маржа EBITDA – с 29,1% до 21,8%.

«После привлечения новых $1,5 млрд картина меняется. Если эти средства будут вложены в строительство и перестанут находиться на счетах компании, чистый долг может вырасти очень быстро», – отметил Аскар Исмаилов.

На финансовую устойчивость компании влияет и структура ее доходов. Главный риск, по мнению Исмаилова, связан с разрывом между возникновением долга и началом поступления доходов от проекта.

«Есть ещё одна важная проблема. В информационном меморандуме QazaqGaz указано, что основные операции группы генерируют операционные убытки, которые компенсируются доходами совместных предприятий. То есть устойчивость компании во многом зависит от дивидендов тех активов, которые она не контролирует единолично. Проблема не столько в размере долга, сколько в том, что долг появляется сейчас, а денежный поток от новой трубы только через несколько лет», – пояснил эксперт.

Газопровод нужен, но сможет ли он окупить долг

Действующая нитка «Бейнеу – Бозой – Шымкент» уже работает практически на пределе пропускной способности.

По данным эксперта, в 2025 году при проектной мощности около 15 млрд кубометров по ней было транспортировано 15,3 млрд кубометров газа. Загрузка составила около 102%. Из общего объема 10,3 млрд кубометров пришлось на внутренний рынок, еще 5 млрд – на экспорт в Китай.

Проектная мощность второй нитки также составит 15 млрд кубометров в год.

«Реализация Проекта позволит существенно повысить надежность газоснабжения южных, центральных и северных регионов Казахстана, снизить дефицит пропускной способности магистральной газотранспортной системы в периоды максимального потребления и создать резерв для подключения новых потребителей, включая населенные пункты, объекты энергетики и промышленности», – сообщили в компании.

В первую очередь дополнительные мощности планируется использовать для обеспечения растущего внутреннего потребления.

«В будущем мощности второй нитки МГ «Бейнеу – Бозой – Шымкент» будут в приоритетном порядке обеспечивать растущие потребности внутреннего рынка Республики Казахстан. Экспортные поставки природного газа будут осуществляться за счет остаточной пропускной способности газопровода после полного обеспечения внутренних потребителей», – говорится в официальном ответе.

Техническая необходимость проекта при этом не гарантирует его финансовой окупаемости. На внутреннем рынке тарифы и оптовые цены на газ регулируются государством с учетом социальной значимости топлива.

«Экспортный маршрут обычно способен генерировать валютную выручку и более высокую маржинальность. При этом китайская сторона подтвердила, что не заинтересована во второй нитке газопровода. Внутренний рынок Казахстана регулируется государством, когда тарифы и оптовые цены ограничиваются социальными соображениями. Если новая нитка преимущественно будет снабжать электростанции, население и внутренние промышленные проекты, её денежный поток может оказаться недостаточным для обслуживания многомиллиардного валютного долга», – сообщил Аскар Исмаилов.

Если доходов проекта окажется недостаточно для покрытия расходов, потребуются дополнительные источники.

«Если государство сохранит социально низкие тарифы, разницу придётся компенсировать либо из бюджета, либо за счёт других прибыльных активов QazaqGaz, либо через повышение стоимости газа для потребителей», – пояснил эксперт.

Кто понесет основные риски

Проект реализуется совместно QazaqGaz и катарской UCC Holding. Доли партнеров в проектной компании Beineu-Bozoi-Shymkent 2 Ltd составляют по 50%.

«Проект реализуется на паритетной основе: доли QazaqGaz и катарского партнера UCC Holding составляют по 50%. Соответственно, участие сторон в финансировании и исполнении обязательств по Проекту определяется пропорционально их долям и в соответствии с достигнутыми договоренностями», – сообщили в QazaqGaz.

При этом компания не раскрыла конкретную сумму вложений катарского партнера.

«Юридически проектная компания принадлежит QazaqGaz и катарской UCC на паритетной основе 50 на 50. Поэтому формально акционерные риски должны распределяться между партнёрами поровну. Но экономическое распределение рисков может оказаться совершенно другим», – поделился Аскар Исмаилов.

Облигации выпущены непосредственно национальной компанией. Передача средств совместному предприятию не переносит обязательства перед инвесторами на катарского партнера.

«QazaqGaz привлекает долговое финансирование на собственном уровне. Если облигации выпущены самой национальной компанией, перед инвесторами отвечает именно QazaqGaz, а не катарский партнёр. Даже если впоследствии деньги передаются в проектную компанию, обязательство по облигациям остаётся на казахстанской стороне», – добавил Исмаилов.

Фактическое распределение остальных рисков будет зависеть от акционерного соглашения, гарантий сторон, обязательств по дополнительному финансированию и условий будущих кредитных договоров. Эти параметры публично не раскрыты.

На какой стадии находится проект

На момент предоставления официального ответа совокупный прогресс инженерных работ составлял 36,77%.

«По состоянию на текущую дату совокупный прогресс по инжинирингу (по стадиям «П» и «РД») составляет 36,77%. При этом стадия FEED завершена на 100%, стадия «П» выполнена на 55,94%, а прогресс по разработке рабочей документации (РД) составляет 15,85%», – сообщили в QazaqGaz.

Итоговая доля казахстанского содержания пока не определена, поскольку закупочные и подрядные процедуры продолжаются.

«Доля внутристрановой ценности рассчитывается на основании фактически заключенных и исполненных договоров. Поскольку закупочные и подрядные процедуры продолжаются, итоговые показатели по строительным работам, оборудованию и материалам на текущем этапе не сформированы», – пояснили в компании.

Что пока остается неизвестным

Несмотря на официальный ответ QazaqGaz, полная финансовая модель проекта пока не раскрыта.

Неизвестна окончательная стоимость строительства после завершения проектирования. Компания также не назвала потенциальных кредиторов, ставку, срок погашения и другие условия долгосрочного финансирования.

Кроме того, не раскрыто, потребуются ли корпоративные или государственные гарантии, какую конкретную сумму вложит катарский партнер и сможет ли тарифная модель новой нитки покрывать расходы на обслуживание долга.

Вторая нитка газопровода необходима из-за роста внутреннего потребления и предельной загрузки действующей инфраструктуры. Однако QazaqGaz уже привлекает $1,5 млрд, которые потребуется вернуть через год, тогда как новый объект начнет приносить доход значительно позже.

Устойчивость проекта будет зависеть от условий долгосрочного финансирования, распределения рисков между казахстанской и катарской сторонами и способности будущих доходов газопровода покрывать долговые обязательства.