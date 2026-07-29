Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ночь на 29 июля Рязань подверглась атаке беспилотников. После удара на территории одного из предприятий возник пожар, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, передает BAQ.KZ.
По его словам, около 05:30 в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже, в 06:17, власти сообщили об ее отмене.
Губернатор уточнил, что в результате атаки на одном из предприятий произошло возгорание. Других официальных подробностей на момент публикации не приводилось.
В то же время в СМИ появились фотографии очевидцев с информацией о том, что после атаки пожар произошел на территории логистического центра Wildberries, а также, предварительно, на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.
Читай также:
Wildberries сообщил об атаке на склады в трех регионах России
Как проблемы Wildberries могут сказаться на логистике и доставке в Казахстане
Самое читаемое
- Два крупных завода построят в Жамбылской области
- В Алматы с 28 июля изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Почти 100 детей потерялись на побережье Алаколя с начала купального сезона
- Хотела развестись: в Семее женщину до смерти избили бейсбольной битой
- ФИФА назвала гол Сидни Кабрала лучшим на чемпионате мира-2026