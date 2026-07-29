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Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries

29 Июля 2026, 10:06
АВТОР
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кадры видео из соцсетей 29 Июля 2026, 10:06
29 Июля 2026, 10:06
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Фото: кадры видео из соцсетей

В ночь на 29 июля Рязань подверглась атаке беспилотников. После удара на территории одного из предприятий возник пожар, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, передает BAQ.KZ.

По его словам, около 05:30 в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже, в 06:17, власти сообщили об ее отмене.

Губернатор уточнил, что в результате атаки на одном из предприятий произошло возгорание. Других официальных подробностей на момент публикации не приводилось.

В то же время в СМИ появились фотографии очевидцев с информацией о том, что после атаки пожар произошел на территории логистического центра Wildberries, а также, предварительно, на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

 
 
 
 
 
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Публикация от 365 REAL REELS (@365real.reels)

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

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