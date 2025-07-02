В Западно-Казахстанской области вскрыта масштабная схема незаконной выдачи микрозаймов. Группа лиц на протяжении пяти лет без лицензии оказывала жителям Уральска финансовые услуги под брендом "Быстрые деньги", передает BAQ.KZ.

По данным департамента АФМ, подозреваемые организовали целую сеть филиалов, через которую оформили более 47 тысяч займов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

Главная уловка мошенников - проценты по займам скрывались под видом "консультационных услуг". Эти услуги оформлялись отдельными договорами с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов дела.

Фактически людям приходилось выплачивать 1,5% в день, что в пять раз превышает допустимую по закону ставку (0,3% в день).

По предварительным данным, на незаконной схеме организаторы успели заработать 917 миллионов тенге.

Фактически граждан втягивали в долговую ловушку с кабальными условиями. Людей вынуждали платить бешеные проценты за так называемые консультации, которые по сути были скрытыми процентами по займу.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают всех пострадавших и объем причинённого ущерба.

В АФМ напоминают: любая деятельность по микрофинансированию без соответствующей лицензии — уголовное преступление.