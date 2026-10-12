15 несанкционированных свалок и 12 привлечённых к ответственности акимов: итоги проверки в ВКО

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прокуратура Глубоковского района Восточно-Казахстанской области проводит системную работу по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства.

По результатам анализа спутниковых снимков и визуального обследования территории района выявлено 15 несанкционированных свалок.

За нарушение правил благоустройства сотрудниками полиции к административной ответственности привлечены 177 человек.

Кроме того, по мерам прокурорского реагирования за ненадлежащее осуществление контроля к административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов. Все наложенные административные штрафы оплачены в полном объёме.

Прокуратура призывает жителей района соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к окружающей среде и не допускать образования стихийных свалок.

Работа по выявлению и пресечению нарушений экологического законодательства продолжается и находится на контроле органов прокуратуры.