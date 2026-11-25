К 1 декабря в Алматы планируют открыть новую станцию метро «Калкаман». Строительные работы уже завершены, сейчас специалисты проводят пусконаладку. Территорию вокруг станции благоустроили, рядом оборудовали около 400 парковочных мест.

В Астане тем временем уже работает легкорельсовый транспорт (LRT). Линия протяженностью 22,4 км с 18 станциями связала международный аэропорт с вокзалом «Нұрлы жол». Поезда движутся автоматически, без машинистов.

Собственная линия легкорельсового транспорта появится и в Алматы. На улице Б. Момышулы приступили к укладке рельсов на первом участке длиной 4,4 км. Параллельно строительство идет на улице Толе би. Запуск запланирован на конец 2027 года.

Метро и легкорельсовый транспорт лишь часть изменений, которые происходят в транспортной системе страны. Министерство транспорта и региональные акиматы представили данные о строительстве дорог, модернизации вокзалов, развитии аэропортов и новых правилах для автомобилистов.

Что изменилось для водителей

Одно из новшеств касается дорожных камер. Теперь штрафы за зафиксированные ими нарушения оформляются автоматически, без участия человека.

На дорогах установили 85 автоматизированных станций измерения. Из них 49 работают на республиканских трассах, еще 36 на местных дорогах. Оборудование подключили к процессинговому центру Единого реестра административных производств.

Изменились требования и к техническому осмотру автомобилей. Операторам теперь необходимо получать разрешение на работу вместо прежнего уведомительного порядка. Ответственность за нарушение правил техосмотра ужесточили.

Новые трассы и дороги через регионы

Одновременно в Казахстане расширяют сеть автомобильных дорог высокой категории.

За год протяженность дорог I категории увеличилась на 900 км, с 3,5 тыс. до 4,4 тыс. км. В их числе направления «Караганда – Алматы», «Талдыкорган – Кызылагаш», «Актобе – Кандыагаш» и «Мерке – Шу».

Вместе с дорогами II категории их общая протяженность достигла 11 тыс. км. Это 45% всей республиканской дорожной сети.

Работа идет и на транзитных направлениях. Началось строительство коридоров «Актобе – Кызылорда», «Бейнеу – Саксаульский» и «Жанаозен – Темир-Баба» общей протяженностью около 1,8 тыс. км.

Еще примерно 1,7 тыс. км предусмотрено проектами «Караганда – Кызылорда» и «Центр – Запад». 3 августа во время телемоста с участием Главы государства дали старт строительству дорог «Кызылорда – Саксаульск», «Улгайсын – Саксаульск» и «Бейнеу – Саксаульск».

На региональных трассах изменения уже заметны автомобилистам.

В Жамбылской области за десять месяцев реконструировали 12,3 км дороги на старом перевале Куюк, который не ремонтировали с 1970-х годов. Стоимость работ составила 6,9 млрд тенге, на строительстве были заняты около 200 человек.

В Восточно-Казахстанской области открыли мост, позволивший полностью объезжать Осиновский серпантин по дороге из Усть-Каменогорска в Алтайский, Улкен Нарынский и Катон-Карагайский районы.

Доступнее стали и туристические маршруты. К курорту Рахмановские ключи впервые проложили 13 км асфальтированной дороги. На 441-м километре оборудовали зону отдыха, а на 444-м открыли смотровую площадку с видом на Белуху, парковкой и теплым круглогодичным санузлом.

В Алматинской области после среднего ремонта открыли 74 км дороги «Кеген – Нарынкол». На трассе «Алматы – Кеген» заработала новая автозаправочная станция.

В Западно-Казахстанской области модернизировали 144 км дороги «Подстепное – Федоровка – граница РФ».

В Мангистауской области продолжается ремонт 50 км трассы «Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана». Завершить его планируют в сентябре 2027 года.

В области Абай на перевале Байбура, расположенном на трассе «Омск – Майкапшагай», открыли пункт обогрева для водителей и пассажиров, оказавшихся в дороге во время непогоды.

Как меняются железнодорожные вокзалы

Обновление идет и на железной дороге. В программу модернизации включили 124 вокзала по стране, из которых 106 уже готовы.

В одних населенных пунктах капитально отремонтировали существующие здания, в других построили новые. При реконструкции предусматривают условия для маломобильных пассажиров. На вокзалах появляются пандусы, лифты, подъемники и тактильная навигация.

Больше всего объектов, 16, обновили в Акмолинской области. В их числе вокзалы Кокшетау, Щучинска, Атбасара, Акколя, Макинска, Есиля, Ерейментау, Державинска, Жаксы, Жалтыра, Аршалы, Шортанды, Никольского, Еркиншилика, Сарыобы и Уленты.

В Кызылординской области обновили семь вокзалов, два пункта обслуживания и платформу станции Талап. На эти работы направили более 10 млрд тенге.

В Костанайской области модернизировали вокзалы в шести населенных пунктах, включая Аркалык, Тобол, Кушмурун, Железорудную и Аманкарагай. В Западно-Казахстанской области обновили четыре вокзала.

Один из наиболее масштабных проектов реализовали в Мангистауской области. Площадь вокзала Мангистау увеличилась почти в 12 раз, с 763,7 до более 9 тыс. квадратных метров.

Теперь он рассчитан на обслуживание 2 500 пассажиров в сутки, а в летний сезон до 4 000. В здании установили шесть лифтов, два эскалатора и пять траволаторов.

В Усть-Каменогорске реконструировали вокзал Оскемен-1, через который ежедневно в среднем проходят 2 025 пассажиров и 12 поездов. В Бейнеу завершают строительство вокзала площадью 3 500 квадратных метров.

Самолеты вернулись, аэропорты обновляют

Изменения затронули и авиацию. В нескольких городах после реконструкции аэропортов возобновились регулярные рейсы.

В Балхаше восстановили аэропорт за счет средств, полученных от возвращенных государству активов. С 1 июня 2026 года отсюда снова выполняются рейсы в Астану и Алматы.

За счет того же источника финансирования в городе модернизировали больницу, закупив оборудование для магнитно-резонансной и компьютерной томографии и ангиограф, а еще отремонтировали детский реабилитационный центр.

В Павлодаре завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы стоимостью 16,4 млрд тенге. Из этой суммы 9,3 млрд тенге выделили из Специального государственного фонда.

Полосу расширили с 45 до 60 метров. После сертификации аэродрома возобновились авиарейсы в Астану и Алматы.

Следующий объект строят в 70 км от Жанаозена. Аэропорт Кендерли рассчитан на обслуживание 150 пассажиров в час. Сейчас на строительной площадке работают 344 человека и 137 единиц техники.

После открытия аэропорта в курортную зону планируют запустить прямые рейсы из регионов Казахстана.

Транспортную инфраструктуру расширяют и в самом Актау. Новый автовокзал в 35-м микрорайоне готов на 90%. Он сможет обслуживать до 2 500 пассажиров в сутки.

Новые маршруты для международных перевозчиков

Параллельно Казахстан расширяет возможности для международных автомобильных перевозок.

После ратификации соглашения с Китаем казахстанские перевозчики получили право выполнять транзитные рейсы вглубь китайской территории. В 2026 году страны обмениваются электронными разрешениями без количественных ограничений.

Электронный обмен разрешениями налажен с Азербайджаном, Турцией, Кыргызстаном и Грузией. С Турцией и Грузией достигнуты договоренности о неограниченном количестве разрешений.

С Туркменистаном подписали соглашение о перевозках без разрешений для всех видов автомобильного сообщения. С Ираном договорились об аналогичном режиме для двусторонних и транзитных перевозок, но документ еще проходит процедуру ратификации.

Меняются условия пересечения границы с Узбекистаном. Пункты пропуска «Целинный» и «Сырдарья» получат международный статус и перейдут на круглосуточную работу.

Вместе с развитием перевозок Казахстан испытывает новые технологии грузовой логистики.

В мае по маршруту «Астана – Москва» проехали беспилотные грузовики. В октябре грузовой автомобиль впервые преодолел маршрут «Москва – Астана» с электронной международной товарно-транспортной накладной e-CMR.

Мосты, развязки и умные светофоры

Заметные изменения происходят и внутри городов. Здесь строят путепроводы, расширяют дороги и внедряют системы управления движением.

В Павлодаре продолжается строительство вантового моста через Иртыш стоимостью 71,4 млрд тенге. Работы начались летом 2024 года, сейчас готовность объекта составляет 80%.

В Усть-Каменогорске частично открыли новый путепровод. Одновременно началось строительство моста через Иртыш с продолжением улицы Серикбаева. Проектная пропускная способность составляет 80 тыс. автомобилей в сутки.

В Шымкенте открыли развязку на пересечении улиц Байдибек би и Толеметова и путепроводы на улицах Тленшина и Момынова.

Городские власти подключили 354 светофора к интеллектуальной системе управления движением. Для машин скорой помощи и специального транспорта предусмотрен «зеленый коридор».

В Алматы открыли новый участок улицы Саина длиной 3,2 км от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Рядом завершают строительство дублеров, тротуаров и велосипедных дорожек.

В Петропавловске новый путепровод на улице Универсальной связал Рабочий поселок с центром города и промышленной зоной.