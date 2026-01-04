В Атырауской области поэтапно решается вопрос обеспечения населения питьевой водой, при этом основной акцент делается на повышении качества водоснабжения. На сегодняшний день 99,9% жителей области обеспечены централизованной питьевой водой. В разрезе населённых пунктов этот показатель составляет 94,2%, передаёт BAQ.KZ.

Для стабильного и качественного обеспечения питьевой водой жителей города Атырау и Макатского района была проведена реконструкция фильтровальной станции №5 в Атырау, которая уже введена в эксплуатацию. В результате появилась возможность дополнительно подавать до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в Атырау продолжается строительство новой насосной станции мощностью 180 тысяч кубометров воды в сутки. В настоящее время по проекту выполнено 50% работ.

В прошлом году в области были модернизированы 15 объектов водоочистки, ещё по 14 начаты проектные работы. Помимо этого, в городе обновлено 46,4 километра из 72,5 километра изношенных водопроводных сетей. В результате автоматизации системы водоснабжения потери воды в городе сократились на 7%.

В 2026 году в городе Кульсары будет введена в эксплуатацию современная станция водоочистки производительностью 18 тысяч кубометров воды в сутки. Реализация данного проекта позволит ещё более повысить уровень обеспечения жителей региона качественной питьевой водой.