  • 16 Декабря, 21:59

15 общежитий на 6 035 мест введено в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 20:47
Pixabay.com Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
Фото: Pixabay.com

На 72,5 % сокращен дефицит мест в общежитиях Казахстана, кроме того, 15 общежитий на 6 035 мест введено в эксплуатацию в 2025 году, передаёт BAQ.KZ.

