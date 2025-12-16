15 общежитий на 6 035 мест введено в 2025 году. ИНФОГРАФИКА
Сегодня, 20:47
80Фото: Pixabay.com
На 72,5 % сокращен дефицит мест в общежитиях Казахстана, кроме того, 15 общежитий на 6 035 мест введено в эксплуатацию в 2025 году, передаёт BAQ.KZ.
