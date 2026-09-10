15 озер под круглосуточным наблюдением: как в горах снижают риск селей

Уровень воды в горных озерах над Алматы снижают искусственно. За сезон оттуда убрали около 3 млн кубометров, чтобы озера не прорвало и селевые потоки не пошли вниз, передает BAQ.KZ.

Такие озера копятся у языков ледников. Талая вода собирается за естественной плотиной из камня и льда, и если та не выдерживает, вниз по ущелью уходит поток. Называются они моренными.

Чтобы этого не произошло, воду спускают заранее. Под круглосуточным наблюдением в этом сезоне находились 15 наиболее опасных озер, для регулирования уровня специалисты установили около 50 сифонных труб.

После снижения объема воды до безопасных отметок работу большинства сифонов приостановили. Водоотведение продолжается на озерах № 9 Аксай и № 19 Талгар.

9 сентября сотрудники ГУ «Казселезащита» вместе с учеными и профильными специалистами провели аэровизуальное обследование северного склона Иле Алатау на участке от бассейна реки Узынкаргалы до реки Турген.

Обследование показало, что селевая обстановка в горных районах остается стабильной. На большинстве моренных озер идет сезонное снижение уровня воды, приток талых вод с ледников значительно сократился. Признаков активизации ледниковых процессов и повышения селевой опасности не обнаружено.

Наблюдение ведут круглосуточно, с помощью автоматизированных систем, видеокамер и гидрометеорологических датчиков. За сезон специалисты провели 852 обследования на земле и еще 17 с воздуха.

Работа продолжится до конца селеопасного периода. В горах Заилийского Алатау он обычно длится с апреля-мая по сентябрь-октябрь, а самое напряженное время приходится на жару, когда ледники тают быстрее.

В МЧС напоминают, что при предупреждении о селевой угрозе нужно строго следовать указаниям экстренных служб, не приближаться к руслам рек и горным ущельям и заранее определить безопасный маршрут эвакуации.