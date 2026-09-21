15 старателей лишились лицензий в Восточном Казахстане
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В Восточно-Казахстанской области 15 недропользователей лишились лицензий на старательство из-за выявленных нарушений. Об этом сообщили в областном управлении предпринимательства и промышленности, передает BAQ.KZ.
Решение было принято по итогам контрольных мероприятий. Специалисты выезжали на участки недропользования и проверяли, соблюдают ли старатели условия выданных лицензий и требования законодательства.
В ходе проверок были выявлены различные нарушения. В частности, зафиксированы случаи, когда при старательских работах использовалась механизация, применение которой не допускается установленными требованиями.
По итогам проверок управление отозвало 15 лицензий на старательство.
В ведомстве отметили, что контроль за деятельностью недропользователей продолжится. Если нарушения будут выявлены и не устранены в установленные сроки, к владельцам лицензий будут применять предусмотренные законодательством меры.
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